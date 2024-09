Demonstrationen Klimaschützer protestieren in 110 Orten

Mit Protesten und Kundgebungen an rund 110 Orten in Deutschland will die Klimaschutzbewegung Fridays for Future an diesem Freitag eine ihrer Ansicht nach wachsende „Anti-Klima-Stimmung“ hierzulande anprangern. „Und diese Stimmung kommt von rechts“, sagte die Sprecherin Carla Reemtsma der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Das reiche von gezielten „Desinformations- und Verhinderungskampagnen“ der CDU unter Parteichef Friedrich Merz bis hin zur kompletten Leugnung der Klimakrise durch die AfD, „die den Planeten verheizen will, als gäbe es kein Morgen“.