Fridays for Future Klimaschützerin: Andere Krisen verunsichern Menschen

Thunberg hatte sich 2018 zum ersten Mal vor ihre Schule in Schweden gesetzt und für den Klimaschutz gestreikt - und so die Bewegung Fridays for Future ins Leben gerufen. Zuletzt war sie wegen ihrer Äußerungen zu Israel, dem sie Völkermord im Gazastreifen vorwirft, in die Kritik geraten. Die deutsche Sektion von Fridays for Future distanzierte sich von den Äußerungen.