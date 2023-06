Abwehrschlacht der Ölmagnaten Klimazwischenkonferenz im WCCB ist zu Ende

Offenbar gab es viel zu besprechen in Bonn: Am Ende der zehntägigen Klimazwischenkonferenz im World Congress Center (WCCB), die am Donnerstag ihren Abschluss fand, hatten sich mit annähernd 8000 Delegierten und Beobachtern mehr Teilnehmer angemeldet als bei allen technischen Zwischenverhandlungen zuvor. Lange Schlangen und Wartezeiten an den Einlasskontrollen waren an den ersten Tagen die Folge.