SPD-Parteitag : Klingbeil: „Diese Union ist kaputt“

„Eine Union, deren Spitzenkräfte Karliczek, Altmaier und Scheuer heißen, eine solche Union sollte nicht in der Regierung sein“, befindet Generalsekretär Lars Klingbeil auf dem SPD-Parteitag. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Berlin Maskenaffären, ein feiger CSU-Chef und ein hasenfüßiger Kanzlerkandidat: Die SPD attackiert die Union auf ihrem Parteitag scharf. Generalsekretär Klingbeil verspricht eine „Aufholjagd“ im Wahlkampf.

Mit heftigen Attacken auf die Union hat die SPD ihren Parteitag in Berlin begonnen.

„Eine Union, deren Spitzenkräfte Karliczek, Altmaier und Scheuer heißen, eine solche Union sollte nicht in der Regierung sein“, sagte Generalsekretär Lars Klingbeil in Berlin mit Blick auf Unionsminister. 600 online zugeschaltete Delegierte sollten am frühen Nachmittag das Bundestagswahlprogramm beschließen und Finanzminister Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten bestätigen.