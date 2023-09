Flugblatt-Affäre Klingbeil: Söder hat den „Buckel gemacht vor dem Aiwanger“

Auf dem mehr als 700 Jahre alten Fest auf dem Gillamoos, das für die politischen Reden am letzten Tag überregional bekannt ist, meldete sich am heuigen Montag die Politik-Prominenz zu Wort. Während Söder und Aiwanger in ihren Beiträgen nicht mehr direkt auf die Affäre eingingen, lobte CDU-Chef Friedrich Merz beim gemeinsamen Auftritt mit dem Ministerpräsidenten dessen Krisenmanagement: „Sehr gut, genauso war's richtig, das so zu machen.“