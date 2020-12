Aktion in Passau : Klinik-Personalrat schickt Minister Scheuers Plätzchen zurück

Aktion in Passau

Passau Diese Leckerei kam nicht bei allen gut an: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat den Mitarbeitern des Klinikums Passau kurz vor Weihnachten Plätzchen geschenkt. Der Personalratsvorsitzende Rüdiger Kindermann schickte die Tüte empört zurück.

Deswegen habe er die Tüte vor der CSU-Geschäftsstelle in Passau abgestellt. Scheuer sagte laut Bayerischem Rundfunk zu dem Vorfall, er wünsche dem Personalratsvorsitzenden frohe Weihnachten.Dem Bericht nach hatte Scheuer, der aus Passau stammt und Bezirksvorsitzender der CSU Niederbayern ist, am Montag 3000 Tütchen mit Weihnachtsgebäck an die Krankenhausmitarbeiter verteilt.