Krankenhaussterben Kliniken verlangen bei Protesttag zusätzliche Finanzspritzen

Unter dem Motto „Stoppt das Krankenhaussterben“ gab es neben einer zentralen Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin auch Aktionen in weiteren Städten, darunter Düsseldorf, Frankfurt/Main und Stuttgart. Die Gewerkschaft Verdi unterstützte den Protest. Vorstandsmitglied Sylvia Bühler sagte: „Krankenhäuser in wirtschaftlicher Schieflage brauchen sofort zweckgebundene Hilfen zur Finanzierung steigender Preise und Personalkosten.“ Tausende Arbeitsplätzen stünden auf dem Spiel, das müssten Bund und Länder verhindern. „Kein Krankenhaus, das für die Versorgung gebraucht wird, darf geschlossen werden.“