Covid-19 : Knapp 600.000 verabreichte Impfdosen am Donnerstag

Berlin In Deutschland sind mittlerweile 71,6 Prozent der Bevölkerung zweifach geimpft. Ob die Bundesregierung die angestrebte Marke von 80 Prozent bis Ende Januar erreicht, bleibt fraglich.

Am Mittwoch waren mindestens 728.000 Dosen in Deutschland verabreicht worden. Am Tag davor lag die Zahl bei 610.730, am Neujahrstag bei 27.400.