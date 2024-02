Betäubungsmittelgesetz Koalition einig: Cannabis wird zum 1. April legalisiert

SPD-Innenpolitiker hatten allerdings kurz nach der Einigung Bedenken geltend gemacht. Dabei ging es etwa geringere Mindestabstände zu Schulen und Kindertagesstätten beim Cannabiskonsum. Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler monierte in der „Rheinischen Post“, man werde die Auswirkungen des Gesetzes im Alltag sehr schnell merken, „weil buchstäblich an jeder Ecke, zum Beispiel in Straßencafés, gekifft werden dürfte“.