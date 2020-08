Zähes Ringen : Koalition einigt sich auf Wahlrechtsreform in zwei Schritten

Koalition einigt sich auf Wahlrechtsreform in zwei Schritten

Berlin Nun also doch: Buchstäblich in letzter Minute einigen sich CDU/CSU und SPD über eine Wahlrechtsreform. Für die Wahl 2021 ist es aber nur ein Reförmchen. Der große Wurf soll vier Jahre später gelingen.

Dazu solle noch in dieser Legislaturperiode eine Reformkommission eingesetzt werden, teilten die Vorsitzenden von CDU und SPD, Annegret Kramp-Karrenbauer und Norbert Walter-Borjans, am späten Dienstagabend nach gut achtstündigen Verhandlungen mit. „Ich glaube, das ist jetzt ein Kompromiss, der kann sich sehen lassen“, sagte CSU-Chef Markus Söder.

Kramp-Karrenbauer betonte, die Wahlrechtsreform sei „ein sehr schwieriges Thema“ gewesen. „Zum Wahljahr 2021 soll mit einer entsprechenden Dämpfungsmaßnahme dem ungehinderten Aufwachsen des Bundestags entgegengetreten werden. Die eigentliche Wahlrechtsreform soll dann für das Wahljahr 2025 umgesetzt werden.“ Söder sagte, die Debatte über die Wahlrechtsreform sei „etwas zäher“ gewesen: „Da war am Anfang weniger Wumms, sondern mehr Rumms.“ Es spreche aber für die Seriosität, „dass trotz sehr unterschiedlicher Ausgangspositionen am Ende ein fairer Kompromiss gefunden wurde“.

Die beiden Koalitionspartner waren mit völlig unterschiedlichen Konzepten in den Koalitionsausschuss gegangen. Dieser stand unter hohem Einigungsdruck. Schon in ziemlich genau einem Jahr soll der nächste Bundestag gewählt werden. Und die Venedig-Kommission des Europarats hat in einem Verhaltenskodex festgelegt, dass etwa ein Jahr vor einer Wahl deren Regeln feststehen sollen.