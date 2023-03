Bundesregierung Koalitionsausschuss verhandelt den dritten Tag in Folge

Die Ampel-Koalition nahm ihre Gespräche am Sonntagabend auf, unterbrach sie am Montag aber am frühen Nachmittag, weil Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und mehrere Minister zu den deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen in Rotterdam reisten. Scholz berichtete dort von „sehr, sehr guten Fortschritten“ und einer vertraulichen wie freundlichen Atmosphäre unter den Koalitionären.