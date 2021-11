Koalitionsvertrag schon am Dienstag fertig? : Diese Ampel-Fallen lauern auf Kanzler Scholz

Der voraussichtliche neue Bundeskanzler: Olaf Scholz. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin Olaf Scholz ist sich seiner Sache sicher. „Da wächst was zusammen, was zusammenpasst“, sagt er im schönsten Willy-Brandt-Sound über die Ampel mit Grünen und FDP. In den ersten 100 Tagen als Kanzler warten aber einige Probleme auf ihn.