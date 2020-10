Köln ist jetzt Risikogebiet : Stadt Köln ordnet Maskenpflicht in der Öffentlichkeit an

Köln hat die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Foto: Oliver Berg/dpa

Köln Die Corona-Pandemie bringt für 1,1 Millionen Kölner nun wieder stärkere Einschränkungen: Die Stadt hat am Samstag die wichtige 50er-Grenze bei den Neuansteckungen überschritten und gilt damit nun als Risikogebiet. Deshalb wurden strengere Corona-Regeln verhängt.

Die Stadt Köln hat in der Corona-Pandemie die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Am Samstag gab es auf dem Gebiet der Stadt Köln den insgesamt 5.837. bestätigten Corona-Virus-Fall, am Freitag waren es noch 5.726 Fälle. Die Inzidenzzahl liegt in Köln aktuell bei 54,8. Am Freitag wurde der Wert noch mit 49,8 angegeben.

Die Kölner Stadtverwaltung hatte das Überschreiten der Schwelle erwartet und deshalb von diesem Samstag an bereits zahlreiche Einschränkungen für das öffentliche Leben angeordnet.

So muss künftig im öffentlichen Raum immer dort, wo sich viele Menschen begegnen und der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Zudem dürfen sich im öffentlichen Raum nur noch fünf Personen treffen. Zuvor war die Zahl auf zehn beschränkt.

Ab 22 Uhr gilt zudem ein Alkoholkonsumverbot im öffentlichen Raum. An Wochenenden - ab Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 6 Uhr - gilt darüber hinaus ein Verkaufsverbot von Alkohol an Party-Hotspots der Stadt. „Auf eine Sperrstunde verzichten wir vorerst, damit tragen Gastronomen und Gäste eine besondere Verantwortung. Nur weil es bei einigen wenigen zu Regelverstößen kommt, wollen wir nicht alle anderen bestrafen“, so Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Aber: „Sollten wir feststellen, dass man dieser Verantwortung nicht gerecht wird, ist die Sperrstunde eine weitere Maßnahme, die wir treffen werden.“ Die Oberbürgermeisterin appellierte an die Vernunft aller Kölner, keine großen Feiern zu veranstalten oder daran teilzunehmen, um die in einigen Bereichen wiedergewonnene Normalität nicht zu gefährden.

Das Essen oder Beisammensein in kleiner Runde in Restaurants und Gaststätten soll weiterhin möglich sein. „Partys und Betriebsfeiern sollten wir jetzt unterlassen“, so Reker. „Wir werden das Virus im Moment nicht komplett aufhalten können, aber wir können es kontrollieren.“

Private Feiern außerhalb der eigenen Wohnung werden auf maximal 25 Personen begrenzt. Von privaten Feiern in der eigenen Wohnung wird dringend abgeraten. Ein Abendessen mit wenigen Freunden ist möglich, aber keine Partys. Zehn Personen erscheinen hier als maximale Anzahl sinnvoll, heißt es von der Stadtverwaltung.

In Köln war die 50er-Marke bei den Neuansteckungen nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit im März und April schon zweimal überschritten worden - damals wurde diesem Indikator aber noch keine so große Bedeutung beigemessen.

© dpa-infocom, dpa:201010-99-894192/3

(dpa)