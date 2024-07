Landgericht in Köln Missbrauchsopfer fordert 830.000 Euro Schmerzensgeld vom Erzbistum

Köln · An diesem Dienstag verhandelt das Landgericht Köln die Klage der früheren Pflegetochter des Diakons und späteren Pfarrers U. Melanie F. fordert in dem Zivilverfahren vom Erzbistum Schmerzensgeld in Höhe von 830.000 Euro.

01.07.2024 , 18:15 Uhr

Melanie F. vor dem Pfarrhaus von Sankt Matthäus in Alfter. Hier lebte sie Ende der 1970er Jahre als Pflegekind mit dem damaligen Diakon U. und einem weiteren Pflegekind. Foto: Bernd Eyermann

Von Bernd Eyermann Redakteur Politik