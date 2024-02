Folgen des Potsdamer Treffens Werteunion-Bundesvize ist fristlos gekündigt

Was die Folgen der Teilnahme Baums an dem Potsdamer Treffen angeht, war ein Verein hingegen besonders schnell. Schon fünf Tage nach dem ersten Correctiv-Bericht beschloss der Bürger- und Verschönerungsverein Loope, ein Ortsteil von Engelskirchen, den Ausschluss Baums. Damit distanziere man sich „auf das Schärfste von verfassungsfeindlichen und völkischen Ideologien“ und zeige Flagge gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Intoleranz, hieß es in der Entscheidung. „Die Demokratie muss sich wehren. Wir fangen in einem kleinen Verein damit an“, so der Verein.