Nach Terrorwarnung Der Kölner Dom wird weiterhin streng bewacht

Am Neujahrstag musste die Polizei nach einer richterlichen Entscheidung drei der bislang fünf Verdächtigen wieder freilassen. Die Ermittlungen gegen die drei Männer, die am Sonntag in Gewahrsam genommen worden waren, würden jedoch fortgeführt. Weiter in Polizeigewahrsam bleibt ein 25-jähriger Tadschike, der ebenfalls am Sonntag aufgegriffen worden war. Er darf nach Entscheidung des Gerichts zur Gefahrenabwehr 14 Tage festgehalten werden.