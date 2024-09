Woelki seit zehn Jahren Erzbischof Erst Hoffnungsträger, dann für viele ein Buhmann

An diesem Freitag vollendet Rainer Maria Woelki das erste Jahrzehnt seiner Amtszeit als Erzbischof von Köln. Der Kardinal will aus dem Jubiläumstag aber kein Ereignis machen. Es werde ein ganz normaler Arbeitstag, sagt sein Sprecher, und die zehn Jahre seien für Woelki kein besonderer Zeitraum. Reden will er darüber auch nicht. Alle Interview-Anfragen habe er abgelehnt.