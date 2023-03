Royaler Besuch Ein Monarch mit einer Prise Humor und mildem Spott

Was haben Fußball und die britische Komiker-Truppe Monty Python gemeinsam? Sie gehören zur britischen Kultur. Und diese findet in Deutschland ebenfalls großen Anklang. Kein geringerer als der britische König Charles III. stellt am Donnerstag unter Applaus im Deutschen Bundestag diesen Zusammenhang her. „Wir sind voneinander fasziniert“, erklärt der britische Monarch, der seine Rede vor dem deutschen Parlament fast überwiegend auf Deutsch hält. Der Monarch spricht fließend Deutsch, seine Familie hat deutsche Wurzeln.