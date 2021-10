Bertelsmann Stiftung : Kombireform von Ehegattensplitting und Minijobs profitabel

Gütersloh Eine Reform soll viele Frauen und vor allem Mütter aus der „Zweitverdienerinnenfalle“ holen. Es ist kein Zufall, dass die Bertelsmann Stiftung ihre Reformvorschläge gerade jetzt vorlegt.

Eine Kombireform von Ehegattensplitting und Minijobs könnte laut Bertelsmann Stiftung 124.000 Menschen in „gute“ Beschäftigung bringen. Davon würden vor allem Frauen profitieren, an die rund 108.000 dieser zusätzlichen sozialversicherungs- und steuerpflichtigen Jobs gehen könnten. Zu diesem Ergebnis kommen Berechnungen des beauftragten Ifo-Instituts, die die Stiftung in Gütersloh am Mittwoch veröffentlichte.