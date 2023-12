Kommentar zur Ampel-Regierung 2024 kann es nur besser werden – oder?

Was für ein Jahr! Fortsetzung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Bestialischer Hamas-Terror in Israel mit harten Gegenreaktionen im Gazastreifen. Grassierender Antisemitismus. Rechtsruck in Europa, auch in Deutschland. Migrationskrise, Klimakrise, Haushaltskrise, Ampel kurz vor dem Kollaps. Mehr geht nicht in einem Jahr, denkt man sich. Aber das haben wir auch schon im vergangenen Jahr gedacht. Und dann kam es noch dicker. Wird es also 2024 auch noch schlimmer kommen als in diesem Jahr?