Kommentar zur Corona-Aufarbeitung Bürgerinnen und Bürger bei der Aufarbeitung mit einbeziehen

Nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik haben die Menschen solch erhebliche Einschränkungen in ihrem Alltag erlebt wie zu Zeiten der Corona-Pandemie. Kitas und Schulen durften nicht geöffnet werden, es gab Besuchsverbote in Seniorenheimen, Masken mussten getragen werden, dem Handel wurden Verkaufsbeschränkungen auferlegt, und ohne Impf- und Testnachweise blieben Türen versperrt. Aus Sorge vor der Überlastung des Gesundheitssystems waren staatliche Verordnungen zuhauf erlassen worden. Dass nun eine Aufarbeitung der Corona-Politik angeregt wird, ist verständlich.