Kommentar zur Bundeswehrreform Die Bundeswehr ist bestenfalls bedingt abwehrbereit

Wieder eine Reform. Wieder ein Minister, der die Bundeswehr auf neue Beine stellen respektive umbauen will. Doch was Boris Pistorius vorhat, unterscheidet sich grundlegend von dem, was seine Vorgängerinnen und Vorgänger als Reform auf den Tisch gelegt haben. Die Zeiten sind andere – Zeitenwende. Der SPD-Politiker will die Truppe – hässliches Wort – „kriegstüchtig“ machen. Oder weniger drastisch ausgedrückt: Die Bundeswehr soll tatsächlich das eigene Land verteidigen können, sollte Deutschland angegriffen werden.