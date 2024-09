Kommentar zu den Landtagswahlen Ein Donnerschlag gegen die Ampel

Politische Stabilität dürfte in den beiden ostdeutschen Bundesländern künftig ein Fremdwort sein. In Thüringen erzielten die rechtsextreme AfD und das russlandfreundliche Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) eine rechnerische Mehrheit. In Sachsen dürften die beiden Formationen diese wohl nur knapp verfehlen, das endgültige Ergebnis steht noch aus. Klar ist: Die Regierungsbildung vor allem in Thüringen dürfte so schwer werden wie noch nie. In Sachsen kann der amtierende Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) seine Koalition wohl fortführen, hat aber die mitregierenden Grünen im Wahlkampf brüskiert. Und besondere Aufmerksamkeit dürfte auch erregen, welche Rolle der Rechtsextremist Björn Höcke in Thüringen künftig spielt.