Kommentar zu Klima-Schäden in Deutschland Mehr Investitionen in Katastrophenschutz nötig

Die Bilder aus den Hochwassergebieten in Bayern und Baden-Württemberg sind dramatisch. Die Schäden reichen zwar vermutlich nicht an das Ausmaß der Ahrtal-Katastrophe heran. Doch auch jetzt kamen Menschen ums Leben, weitere Personen werden vermisst. Das zeigt: Menschenleben stehen auf dem Spiel, wenn es um die Folgen der Erderwärmung in Form von immer häufigeren Extremwetterereignissen geht. Angesichts dessen haben Bund, Länder und Kommunen bislang zu wenig für die Anpassungen an die Folgen der Klimakrise unternommen – trotz einiger Fortschritte in den vergangenen Jahren.