Kommentar zu neuen Parteien und ihren Chancen Gründerzeit in der Parteienlandschaft

Es ist Gründerzeit in der Parteienlandschaft. Sahra Wagenknecht macht sich selbstständig und positioniert ihre Partei mit einer programmatischen Mischung zwischen ganz rechts und ganz links. Hans-Georg Maaßen plant den Neubeginn mit der Werteunion am rechten Rand der CDU und in Nachbarschaft der Gemäßigten in der AfD. Das nennt sich konservativ. Die Letzte Generation will in das Europaparlament, die Freien Wähler sind überall aktiv. Es ist Bewegung im System.