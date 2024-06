Kommentar zum Bundeskanzler Olaf Scholz steckt in der Klemme

Es ist ein neues Datum unterwegs in der Hauptstadt: Die Bundesregierung strebe einen Kabinettsbeschluss zum Bundeshaushalt 2025 jetzt am 17. Juli an, heißt es. Der ursprünglich avisierte Termin kommende Woche ist wegen Uneinigkeit nicht zu halten. Doch man sei schon sehr weit in den Verhandlungen. Also wie jetzt? Die drei Ampel-Parteien ringen unter der Führung von Kanzler Olaf Scholz miteinander, wie die Milliardenlöcher gestopft werden. Führung? Einst sagte der Sozialdemokrat Scholz, wer Führung bei ihm bestelle, bekomme sie auch.