Kommentar zu Änderungen beim Klima- und Transformationsfonds Die vermurkste Wärmewende

Das Haushaltsdrama entwickelt sich zu einem quälenden Schauspiel in immer neuen Akten. Bei der Ukraine-Hilfe setzt die Ampel auf Taschenspieler-Tricks: Sie will deutsche Hilfen zurückfahren, stattdessen will sie Erträge aus eingefrorenem russischen Vermögen einsetzen – als wenn die Oligarchen ihre Milliarden auf pfändbaren Sparbüchern halten. Taschenspieler-Tricks gibt es auch bei der Klimapolitik – und das zulasten des Klimas wie der Verbraucher.