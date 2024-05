Kommentar zum Bundesverteidigungsminister Pistorius darf nicht überziehen

Damit hat Boris Pistorius immer gerechnet: Dass der Wind irgendwann mal dreht und ihm von vorn kräftig entgegenweht. Jetzt ist es soweit. Der seit Amtsantritt ganz oben auf der Beliebtheitsskala rangierende Verteidigungsminister hat derzeit keinen guten Lauf. Das liegt allerdings nicht etwa an Skandalen in der Bundeswehr, sondern vor allem am Gegeneinander in der Ampel-Koalition.