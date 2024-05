Kommentar zu CDU-Chef Friedrich Merz Das Problem sitzt an der Parteispitze

Sehr oft gibt sich die CDU kein neues Grundsatzprogramm. Friedrich Merz will mit diesem Schritt die Neuorientierung nach der Ära Merkel abschließen und die Voraussetzungen für die Rückkehr an die Macht schaffen. Eigentlich sind die Voraussetzungen dafür günstig. Aber dennoch sind die Umfragen mäßig. Gleich zwei namhafte Institute bescheinigen der CDU ein Merz-Problem. Der komme bei den Wählern nicht überall gut an. Ganz so konservativ, wie er die Christdemokraten aufstellt, möchten sie es offenbar nicht haben.