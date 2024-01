Kommentar zu den Demos gegen Rechts Es geht um alles

Bonn ist eine internationale Stadt. Hier leben und arbeiten Menschen, die aus allen Ecken der Welt gekommen sind. Das ist gar nicht neu, sondern das war schon immer so. Als Bonn Hauptstadt war, kamen die Diplomaten. Die Bonner Unternehmen haben viele tüchtige Arbeitskräfte in Italien, Griechenland oder der Türkei gewonnen. Andere kamen aus der ehemaligen Sowjetunion oder aus arabischen Ländern. Die Vereinten Nationen organisieren von hier aus die politische Verständigung über lebenswichtige Zukunftsfragen der ganzen Menschheit. DHL macht Bonn wohlhabend, indem es den Handel und den Austausch von Waren weltweit betreibt. Die Telekom sorgt für Verbindung über alle Grenzen hinweg. Die Universität und die Hochschule leben von den Ideen, die mit Wissenschaftlern und Studierenden aus aller Herren Länder in die Region kommen. Das sind nur ein paar Beispiele. Das Rheinland ist reich durch diese Menschen. Es hat Platz für alle.