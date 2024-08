Kommentar zu den Umfragewerten im Osten Das Heilsversprechen der Sahra Wagenknecht

Sahra Wagenknecht mag es gerne pathetisch. So verkündet die ehemalige Linken-Politikerin bei ihrem Wahlkampfauftakt in Thüringen auch nichts Geringeres, als dass die Gründung ihrer neuen Partei an die Reformbewegung von Martin Luther erinnere. Es brauche zwar keine religiöse Reformation, aber eine politische Reform und ihr Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) sei das richtige dafür, sagte die Parteichefin am Montag in Eisenach.