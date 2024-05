Kommentar zu den Wirtschaftsweisen Fragwürdiger Nebenjob, fehlender Kompass

Der Sachverständigenrat hat eine wichtige Aufgabe: Er gibt nicht nur Prognosen ab, auf deren Basis Bund und Länder handeln können. Er ist vor allem Mahner und Anreger für die Politik. Die Wirtschaftsweisen können, wenn sie es gut machen, die Politik vor Fehlern bewahren. Schonungslos rechnet Chefin Monika Schnitzer der Bundesregierung vor, warum ihre Rentenpolitik in einer alternden Gesellschaft nicht funktionieren kann. Sie fordert mutig die Abschaffung der beliebten Rente mit 63 und mahnt die überaus unpopuläre Erhöhung des Rentenalters über 67 Jahre hinaus an, damit die Renten bezahlbar bleiben. Konstruktiv bietet sie ein Modell an, wie man das steigende Lebensalter auf mehr Arbeitsjahre und mehr Jahre für den Ruhestand verteilt.