Kommentar zur CO2-Speicherung Etwas weniger Druck für die Klimapolitik

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) argumentiert so: Die Kohlendioxid-Emissionen einiger Wirtschaftszweige lassen sich nicht vollständig abstellen. Als Beispiel dient die Zementindustrie, ohne deren Produkte heutzutage kaum ein Gebäude errichtet wird. CO 2 entsteht dort im Produktionsprozess. Um trotzdem Klimaneutralität zu erreichen, muss man das Treibhausgas deshalb in den Zementwerken einfangen und beispielsweise unter der Nordsee endlagern.