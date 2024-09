Kommentar zu Kanzler Scholz und der SPD Der Druck steigt

Die SPD ist als Kanzlerpartei noch ein wenig stolzer als die älteste Partei Deutschlands es ohnehin schon immer war. Ganz besonders stolz war man in der SPD zuletzt auf die Geschlossenheit. Schließlich ist es noch nicht so lange her, dass die Partei sich nach dem Abgang von Andrea Nahles zeitweise selbst zerfleischte und neu aufstellen musste. Doch mit dieser Geschlossenheit ist es langsam vorbei. Zumindest verdichten sich die Anzeichen dafür, dass der Schutzwall um den Kanzler und das Spitzenpersonal im Willy-Brandt-Haus nicht mehr nur Risse aufzeigt, sondern an einigen Stellen bereits Löcher.