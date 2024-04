Kommentar zu Partei-Doppelspitzen und dem Koalitionsausschuss Das Ende der Doppelspitzen

Meinung | Berlin · Der Koalitionsausschuss von SPD, Grünen und FDP tagt zum ersten Mal in diesem Jahr. Das Treffen ist unbeliebt, auch weil so viele daran teilnehmen, glaubt unsere Autorin. Die Doppelspitzen in Parteien und Fraktionen haben sich als Hemmschuh erwiesen.

Von Kerstin Münstermann

11.04.2024 , 05:00 Uhr

Ricarda Lang (r.) und Omid Nouripour, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, bilden die Doppelspitze in ihrer Partei. Foto: dpa/Michael Kappeler