Kommentar zu Silvesterkrawallen Wie ein Boxkampf

Nach den Ankündigungen von massiver Polizeipräsenz und den vielen Warnungen an potenzielle Krawallmacher verwundert es nicht, dass die Lage in der Silvesternacht nicht so eskaliert ist wie ein Jahr zuvor. Alles andere wäre ein kaum wiedergutzumachendes Versagen gewesen, ein Armutszeugnis für den Staat, seine Sicherheitsbehörden und für die politisch Verantwortlichen. Übrigens auch für Bundesinnenministerin Nancy Faeser, für die das letzte Jahr ohnehin reich an Niederlagen und Rückschlägen gewesen ist. Faeser war eine der ersten, die markig vor neuen Ausschreitungen gewarnt und die harte Hand der Polizei angekündigt hatte. Auch sie kann nun etwas aufatmen.