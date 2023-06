Kommentar zu Versäumnissen im NRW-Schulministerium Farbe bekennen

Die nordrhein-westfälische Schulministerin Dorothee Feller befindet sich knapp ein Jahr nach ihrem Start in der bisher schwierigsten Phase ihrer Amtszeit. Und das nicht etwa wegen des schlechten Abschneidens der Grundschüler in Bildungsstudien oder des großen Lehrkräftemangels im Land. Nein, als Ressortchefin trägt die Ministerin die Verantwortung für die Pannen beim Herunterladen der Abituraufgaben und – was noch schwerer wiegen dürfte – für die IT-Schwachstellen beim Landesinstitut für Schule (Qua-Lis NRW).