Kommentar zum Weihnachtsfest in unruhigen Zeiten Der Wunschzettel ist lang

Meinung | Bonn · Die Welt der Gegenwart empfinden viele Menschen als immer unübersichtlicher. Kriege gehen ihnen an die Nieren. Und Friede ist nicht in Sicht. Im Kleinen haben wir es aber selbst in der Hand, einiges anders und besser zu machen, meint unser Chefredakteur.

24.12.2023 , 08:00 Uhr

Weihnachten ist das Fest des Friedens. Auch abseits seines religiösen Gehalts. Foto: dpa/Friso Gentsch

Zu Weihnachten dürfen wir uns etwas wünschen. Frieden zum Beispiel, denn der scheint derzeit kaum erreichbar, weder in der Ukraine noch im Nahen Osten. Bei genauer Betrachtung war der Krieg zwar nie fort, er spielte sich nur weiter weg und jenseits der deutschen Wahrnehmung ab. Das hat sich geändert. Die Flüchtlinge aus der Ukraine erleben ihr zweites Weihnachtsfest in der Fremde. Verhandlungen laufen bestenfalls hinter den Kulissen. Der Angriff gegen Israel und der nachfolgende Krieg gegen die Hamas wird wieder nicht zu einer dauerhaften Lösung der Konflikte zwischen Israel, seinen Nachbarn und Teilen der arabischen Bevölkerung führen. Es bleibt beim Wunsch.