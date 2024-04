Kommentar zum Ärztemangel Am Bedarf vorbei

Meinung | Bonn · Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stimmt die deutsche Bevölkerung auf große Lücken in der medizinischen Versorgung ein. Das liegt an Versäumnissen über viele Jahre – und am fehlenden Willen, mehr Geld in die Hand zu nehmen, meint GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

15.04.2024 , 18:40 Uhr

Nicht überall in Deutschland eine Selbstverständlichkeit. Foto: dpa/Peter Kneffel