Kommentar zum Angriff auf SPD-Politiker Ecke Die gewaltvolle Enthemmung kann nicht überraschen

Kann es wirklich überraschen? Der gewaltvolle Angriff auf den sächsischen SPD-Europaspitzenkandidaten Matthias Ecke in Dresden reiht sich ein in eine rasant länger werdende Liste von Übergriffen auf Politiker: Der Bundestagsabgeordnete Kai Gehring, Kommunalpolitiker Rolf Fliß, Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt, Vizekanzler Robert Habeck (alle Grüne) sind nur vier der vielen Namen, die in jüngster Zeit Attacken, Blockaden und üble Beschimpfungen erleiden mussten. Der ungezügelte Hass entlädt sich zunehmend gegenüber Grünen-Politikern, das belegen offizielle Zahlen auf Bundes- wie Landesebene. Doch der Fall des schwer verletzten SPD-Wahlkämpfers Ecke vom Freitagabend zeigt eben auch, dass es längst nicht nur eine Partei trifft. Die Tat aus Dresden ist noch nicht restlos aufgeklärt. Schon jetzt lässt sich aber festhalten: Mandatsträger jeder Couleur werden zur Zielscheibe der Gewalt radikaler und extremistischer Kräfte vor allem von rechts, aber auch von links.