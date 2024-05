Kommentar zum Macron-Besuch Macron ist für Scholz ein unbequemer Freund

Ein Staatsbesuch ist, protokollarisch gesehen, eine riesen Sache. Die Vorbereitungen sind immens, die Nerven liegen kurz zuvor auf beiden Seiten meistens blank. Doch die Ankunft des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron am Sonntag in Berlin hat ohne Zweifel Symbolcharakter – gerade kurz vor der Europawahl. Denn der knapp dreitägige Staatsbesuch ist der erste eines französischen Präsidenten in Deutschland seit immerhin 24 Jahren. Das ist schon etwas.