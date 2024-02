Kommentar zum Einsatz der „Hessen“ im Roten Meer Späte Einsicht

Als der damalige Bundespräsident Horst Köhler sagte, Deutschland müsse sich darauf einrichten, auch seine Handelsinteressen zum Beispiel mit dem Einsatz der Marine auf Seefahrtsrouten zu verteidigen, da brach ein Entrüstungssturm los, der ihn am Ende zum Rücktritt nötigte. Das ist 14 Jahre her. Damals redeten die Grünen von „Kannonenbootpolitik“. Heute regt sich niemand mehr auf, wenn die „Hessen“ Drohnen erfolgreich bekämpft. Es ist eine gute Nachricht, dass die viel gescholtene Bundeswehr ihre Aufgaben erfüllen kann. Ob jeder Fehlschuss eine Meldung wert ist, darf man in Frage stellen. Die Öffentlichkeit muss sich an eine Marine, die tatsächlich schießt, wohl erst noch gewöhnen.