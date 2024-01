Kommentar zum ersten Parteiag der Wagenknecht-Partei Viel Luft nach oben

Sahra Wagenknecht steht auch am Schluss noch einmal in signalrotem Kostüm auf der Bühne und wird umjubelt. Knapp 400 Mitglieder ihrer neu gegründeten Partei klatschen für die Parteichefin. Und in der Tat: In weniger als zwölf Stunden hatte das neue Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) beim ersten bundesweiten Parteitag die Linie der Gründerin gebilligt, den erweiterten Vorstand gewählt, Kandidaten und Programm für die Europawahl bestätigt. Das alles ist professionell.