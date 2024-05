Kommentar zum Lagebild Islamismus in NRW Der Staat muss Härte gegen Islamisten zeigen

Muslimische Schüler, die Gebetsräume und Regeln der Scharia in ihren Schulen einfordern; Jugendliche, die sich im Internet zu Anschlägen verabreden; junge Menschen, die aus Deutschland ausreisen wollen, um sich den Kämpfern des Islamischen Staates anzuschließen: Die Sicherheitsbehörden beobachten mit großer Sorge, dass in Nordrhein-Westfalen immer mehr junge Menschen den Hassbotschaften von Islamisten-Predigern, die sich als Influencer in sozialen Medien tarnen, folgen und deren radikale Ansichten vertreten, verbreiten und in die Schulen hineintragen.