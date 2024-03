Kommentar zum Wahlkampf in Ostdeutschland Die Demokraten dürfen nicht verharren

Am Donnerstag gab sich die Bundespolitik in Sachsen ein Stelldichein: Bundeskanzler Olaf Scholz besuchte die Elbe Flugzeugwerke in Dresden. Am Abend war dann das zwölfte sogenannte Kanzlergespräch in Dresden mit Bürgerinnen und Bürgern geplant. Auch die Parteivorsitzenden von CDU und SPD, Friedrich Merz und Lars Klingbeil, waren in Sachsen unterwegs, in Chemnitz.