Kommentar zur Ampel-Koalition Das Land bestellt Führung, also bitte liefern!

Es ist – gelinde gesagt – ein bemerkenswerter Vorgang, dass der Kanzler aus dem Urlaub seinen Finanzminister zur Ordnung ruft und Ruhe verordnet. Der Kanzler ließ sich zitieren mit den Worten, dass die Bundesregierung jetzt vertraulich die nächsten Schritte beraten werde, was nichts anderes als ein Stoppsignal an den FDP-Chef Lindner war – auch wenn die Vize-Regierungssprecherin diesem Eindruck am Mittwoch entgegen trat.