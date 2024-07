Kommentar zur Ampelkoalition vor der Sommerpause Die zerstrittene SPD

Meinung | Bonn · Christian Lindner sieht in der Personalie Rolf Mützenich (SPD) ein Risiko für die Koalition. Dass er so laut und auffällig gegen die Verteidigungspolitik seines Kanzlers antritt, muss allen Sorgen machen, die an einer stabilen Regierung interessiert sind, meint GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

26.07.2024 , 16:30 Uhr

Christian Lidner (FDP) hat Rolf Mützenich (SPD) scharf kritisiert. Foto: dpa/Michael Kappeler