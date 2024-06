Kommentar zur Attacke in Mannheim Die Gesellschaft ist nicht machtlos

Wenn es stimmt, dass Islamismus die Motivation des jungen Afghanen für den Mordversuch an einem bekannten Islamkritiker und der gezielten Tötung eines Polizisten in Mannheim war, beweist dies erneut, welche Gefahr von religiösen Fanatikern inmitten einer säkularen Gesellschaft ausgeht. Dass ein Mensch, der vor zehn Jahren als Geflüchteter hier Aufnahme gefunden hat und mit seiner Familie in geschützter Umgebung wohnt, eine solche Tat begeht, zeugt vom tiefen und unversöhnlichen Hass auf eine freiheitliche Gesellschaft.