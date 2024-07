Kommentar zur Bahnanbindung in Bonn Die Deutsche Bahn trägt nicht die Hauptschuld

Sechs Jahre sind eine sehr lange Zeit. Mindestens so lang werden Pendlerinnen und Pendler in Bonn und der Region wohl noch mit Verspätungen, Zugausfällen und Sperrungen im Bahnverkehr leben müssen. So deutlich muss man es leider sagen: Eine gute Perspektive gibt es für Reisende und Pendelnde aus Bonn vorerst nicht.