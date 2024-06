Kommentar zur Debatte über den Anschlag von Mannheim Am Ende profitieren allein die Extremisten

Was haben der mutmaßlich islamistische Anschlag und der Tod des jungen Polizisten Rouven L. in Mannheim mit dem rassistischen Gegröle auf Sylt miteinander zu tun? Gar nichts. Aber in der aufgewühlten Debatte beginnen die beiden Ereignisse, die so kurz hintereinander geschehen sind, sich zu Argumenten gegeneinander zu wandeln. Viele kritisieren, Politik und Medien würden das Thema Rassismus übertreiben und Islamismus verharmlosen. Die Politik reagiert hilflos oder opportunistisch. Alles gerät durcheinander und es profitieren allein die Extremisten.